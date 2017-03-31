愚人節 GoogleMap再推出食鬼遊戲

打開Google Map後，手機右下角就會出現食鬼PAC-MAN的圖示，點進去就是遊戲畫面。（翻攝手機畫面）

操作方式只需用在螢幕上滑動來指示方向即可，要避開幽靈之餘，更要吃到地圖上的豆子及額外加分的圖標。（翻攝手機畫面）

明天就是4月1日愚人節，Google推出新玩意給大家，自2015年的愚人節時推出過Google Map的食鬼PAC-MAN遊戲後，今年又再度回歸，現在大家拿起手機或使用電腦，打開Google Map，就可以玩到結合地圖的食鬼遊戲。

打開Google Map後，手機的右下角、電腦的左下方，都會多了一個食鬼的圖案標示，點進去後就會有進入遊戲狀態，跟經典的食鬼遊戲一樣，要避開幽靈，也要吃到地圖上的豆子及額外加分圖標，而手機的操作方式只需用在螢幕上滑動來指示方向即可，只要點進遊戲畫面，地圖就會固定，不需要邊走邊玩，不過建議大家要找小路多的地方，這樣PAC-MAN才會有更多路線可走，同時也要小心實際路面情況。

(中時)