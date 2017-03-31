義竹賽鴿笭文化祭 啟動

縣長張花冠將鴿籠掀開象徵賽鴿笭文化祭正式展開。（余信賢攝）

縣長張花冠拿起畫筆幫忙小朋友一同完成鴿笭上的圖案。（余信賢攝）

縣長張花冠親手製作傳統鴿笭。（余信賢攝）

2017義竹賽鴿笭文化祭在31日正式起飛，活動現場有義竹國小彩繪鴿笭比賽，縣長張花冠與黃金茂議員一起掀開鴿籠，背著木笭的鴿子瞬間飛出，象徵為期1個月的鴿笭季正式展開。

31日在義竹鄉新富村民和三三三原靈草屋宮廣場舉辦了2017義竹賽鴿笭文化祭，現場有傳統鴿笭工藝製作的謝榮哲老師在現場表演鴿笭製作，現場張花冠也親自向謝老師指教鴿笭的製作方式，並在完成的鴿笭上簽名留念。

由於農村人口流失，加上鴿笭的製程繁複、利潤低，賽鴿笭人口逐漸減少，使得鴿笭製作在國內屬於日薄西山的產業，希望透過每年的鴿笭活動，吸引更多人對鴿笭製作工藝的重視。

義竹鄉每年都利用農曆二、三月東北季風減弱的季節，各聚落製作木笭，讓鴿子揹在背上高飛，一較高下，又稱「賽鴿笭」、「粉鳥笭」，已有百年歷史。

張花冠說，義竹有句俗諺：「紅腳飛高，查甫囝仔中狀元；紅腳飛低，查某囝仔找到好婆家」，「紅腳」指的就是鴿子，賽鴿笭已融入當地居民日常生活，也是各村落間彼此感情交流的方式，更是義竹農村文化的重要特色，賽鴿笭的活動也要看當地農作收割情況和當天天氣狀況而定。

(中時)