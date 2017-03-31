貿易問題 美商務部長：不會再對其他國家言聽計從

美國商務部長警告，美國不會在貿易問題上再對世界其他國家言聽計從。

據CNBC報道，美國商務部長Wilbur Ross表示，美國一直處於一場貿易戰之中，過去數十年來美國都處於這樣的狀態，唯一的區別是現在美國終於開始建立防禦圍牆。美國並不是毫無緣由地出現貿易逆差。

他指出，當前美國貿易逆差一年高達5000億美元，而這一數位相當驚人，等同於全球其他國家的淨貿易順差總和。

Ross還表示，貿易逆差的確是有影響的。「如果貿易赤字是好東西，那麼為什麼中國要為擁有鉅額貿易順差而感到高興？很明顯如果中國不是這樣一個大淨出口國，它的經濟發展速度不會達到現在這麼快。」

美國總統川普據稱將簽署兩項行政命令，以保證美國貿易優先，兌現其競選時許下的讓貿易更加公平的承諾。

(旺報)