貿易問題 美商務部長：不會再對其他國家言聽計從
美國商務部長警告，美國不會在貿易問題上再對世界其他國家言聽計從。
據CNBC報道，美國商務部長Wilbur Ross表示，美國一直處於一場貿易戰之中，過去數十年來美國都處於這樣的狀態，唯一的區別是現在美國終於開始建立防禦圍牆。美國並不是毫無緣由地出現貿易逆差。
他指出，當前美國貿易逆差一年高達5000億美元，而這一數位相當驚人，等同於全球其他國家的淨貿易順差總和。
Ross還表示，貿易逆差的確是有影響的。「如果貿易赤字是好東西，那麼為什麼中國要為擁有鉅額貿易順差而感到高興？很明顯如果中國不是這樣一個大淨出口國，它的經濟發展速度不會達到現在這麼快。」
美國總統川普據稱將簽署兩項行政命令，以保證美國貿易優先，兌現其競選時許下的讓貿易更加公平的承諾。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。