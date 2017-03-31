巴西失業率升高至13.2％

巴西政府週五公布去年12月到今年2月的失業率，結果從前3個月的11.9％升高至13.2％。分析師指出，受經濟衰退持續衝擊，導致該國就業市場也趨於疲弱。巴西去年經濟萎縮3.6％，不過今年預期將可擴張0.5％，但經濟改善將多集中在下半年。

(工商)