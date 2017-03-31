中榮埔里分院 稱未採用「冠脂妥」公司產品

台中榮民總醫院埔里分院昨日辦理廉政會報，由院長葛光中主持，各科室主管與會並進行相關報告，會中指稱院內未採用冠脂妥公司產品。

埔榮分院政風室張資鑫主任指出，有鑒於全台有57萬多人使用的降血脂藥「冠脂妥」（10毫克包裝）驚傳偽藥，埔里分院獲健康促進醫院暨服務機構認證，門診者眾，唯恐偽藥流入醫院，進而影響民眾用藥安全。

埔榮醫院藥劑科主任顏志和說明，院內並未採用該公司之產品，且院方之藥品係依據輔導會各級榮院常備藥品聯標採購進行，並依據藥事管理會設置暨藥品管理要點辦理，絕不買來路不明之藥物，就診民眾可以安心使用。

(中時)