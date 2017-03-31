強化車禍應變處置 內壢消防分隊做特訓

內壢消防分隊進行車禍救助裝備之認識及操作演練。（內壢消防分隊提供）

鑑於近年重大車禍頻傳，加上轄區含有國道1號內壢交流道、台一線縱貫路以及中壢工業區等，桃園市內壢消防分隊舉辦車禍車禍救助裝備之認識及操作演練，以報廢車輛模擬重大車禍時，車體嚴重扭曲變形堆疊，人員受困的救災狀況。

內壢消防分隊長藍御禎表示，藉由訓練及各項器材實地操作，以提升救災人員第一時間車禍事故應變處置能力，以減少災害造成的人命危害及財產損失。感謝分隊同仁利用自己休假時間加強訓練，以及轄內車輛報廢場提供場地及車輛供同仁實際操作破壞。

(中時)