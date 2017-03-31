高跟鞋教堂「夜間巴洛克光雕音樂會」 明開跑
高錦如/嘉縣報導
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處於近日推出「高跟鞋教堂巴洛克光雕展」，結合高跟鞋教堂建築體燈光、園區周圍設置巴洛克光雕及燈光特效，自明起將有「嘉義築風陶笛樂團」與「閎音藝術文教樂團」，在點燈前現場音樂表演。
雲管處徐振能處長表示，清明假期開始，展演期間的周末假日，從晚上6點開始，將每半小時一次點燈，每一次的光雕秀也會呈現不同的光影變化，創造多樣性的動態展出；夜間點燈表演持續展出到5月7日，活動期間布袋鎮周邊觀光產業也配合延長營業時間以服務遊客。
(中時)
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