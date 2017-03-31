寶島時代村懷舊童玩嘉年華　美食闖關親子DIY

寶島時代村推出兒童節連假童玩闖關遊戲。（圖／業者提供）

清明連假和兒童節將至，許多家庭將一同出遊，但安排一趟從老到少都歡樂滿點的行程十分不易，位於南投草屯的寶島時代村推出「寶島童玩節──『ㄨㄢˊ』童歷險記」，要一次解決惱人的出遊問題。

寶島時代村特別網羅全台古早味童玩，讓遊客闖關體驗，體驗成功可獲得精美紀念品；村內琳瑯滿目的小時候零嘴，讓遊客連味覺也懷舊起來，每一口都是甜美的記憶。園區內規畫許多傳統技藝DIY，不管是拉龍鬚糖、彩繪陀螺、原住民串珠……自己的伴手禮自己做，民俗文化加上一顆歡樂的心，就是最有溫度的紀念品。

除此之外，寶島時代村更邀請了世界級的小丑特技秀、上過亞洲最大直播平台的精采表演，加上大家都喜愛的嘻哈三太子，就是要讓遊客玩看得開心、玩得盡興，室內園區不怕外頭天氣多變化，全家歡樂永不變。

(中時)