藍委佔主席台 民進黨批野蠻 網友：公民不服從！

國民黨立法院黨團今（31）日上午霸佔立法院主席台，阻擋「前瞻基礎建設計劃」交付委員會審查。民進黨發言人阮昭雄下午表示，對於福國利民的重大建設應不分朝野共同支持推動，國民黨再怎麼野蠻，也不應阻擋台灣經濟發展和地方建設，民進黨要給予最嚴厲的譴責。

根據中評網報導，國民黨立法院黨團抨擊「前瞻基礎建設計劃」資源分配不公，給藍綠縣市的計劃與預算落差大。

民進黨發言人阮昭雄表示，政府全力推動各項改革與提振國家經濟與國人福利的政策，以回應人民希望改革、國家能夠有更好的期待。在拚經濟方面，政府推出「前瞻基礎建設計劃」，希望落實以公共建設投資更新國家基礎建設，整體提振國內經濟。

阮昭雄強調，對於福國利民的重大建設，朝野應該不分黨派共同支持，國民黨卻為一黨之私，置人民生活於不顧、無視國家重大建設發展，見不得民進黨想好好為台灣人民拚未來，如此一味為反對而反對的行徑相當令人不齒，對國家人民也都不是好事，民進黨給予最強力的譴責。

網友表示，「 你們佔就可以別人佔就不行？誰野蠻？」「 忘記了自己的野蠻！」「亂花錢不擋嗎？」「公民不服從」！

(中時電子報)