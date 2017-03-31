萬里晴把愛送上山 牛軋糖義賣助偏鄉學童完成夢想

平時就熱心公益「萬里晴食品」總經理吳炎山，自4月1日至3日期間舉辦牛軋糖義賣活動，義賣所得將全數捐給廬山國小。（圖／曾麗芳）

萬里晴食品自4月1日至4月3日期間，2包綜合牛軋糖加1盒香蔥牛軋餅，一組原價600元，義賣價只要500元。（圖／曾麗芳）

地處南投縣偏鄉的廬山國小，位於仁愛鄉精英村，距離埔里鎮車程還要1小時，閱讀來源只有學校與班級圖書。為了翻轉偏鄉孩子的未來，廬山國小計畫改善學童的閱讀環境，「萬里晴食品」總經理吳炎山得知總經費約需15萬元後，決定自4月1日起一連展開3天義賣，要幫偏鄉學童完成小小的夢想！

身兼台中市政顧問的吳炎山，平時就熱心公益，由於他的茶園距離廬山國小不遠，知道偏遠學校資源少，經常不時地提供物資幫助學校。因此，當吳炎山得知廬山國小欠缺圖書教室設備、以及購買圖書的經費大約15萬元時，眼看兒童節即將來臨，他決定伸出援手舉辦牛軋糖義賣活動。

吳炎山表示，萬里晴食品自4月1日至4月3日期間，2包綜合牛軋糖加1盒香蔥牛軋餅，一組原價600元，義賣價只要500元；凡來店響應義賣活動的朋友，再送萬里晴VIP卡，之後消費均可享有9折優惠價，3天義賣所得將全數捐給廬山國小。

當好友得知吳炎山的善舉後，紛紛主動爭相認購，不過短短幾小時內，目前認購已超過百組以上。萬里晴食品專線（04）24527988，歡迎大家踴躍參與。

(工商)