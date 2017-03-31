在印度總理家鄉宰牛 小心一輩子蹲苦牢

我要評比

在印度教強硬派對神聖動物牛推動更為嚴格的保護之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）家鄉古茶拉底省（Gujarat）將宰牛的刑責自7年提高至無期徒刑。

根據古茶拉底省議會通過的嚴罰，任何人只要被逮到把牛送去屠宰，最高恐面臨10年有期徒刑。

牛在印度被視為神聖動物，殺牛在印度多數省分是違法行為。

古茶拉底省司法廳長告訴省議會：「牛不是動物，而是宇宙生命的象徵。不饒過牛的人，政府不會饒過他。」

這項修正案將需省長批准，才能成為法律。（譯者：中央社蔡佳伶）1060331

(中央社)