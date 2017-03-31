美國貿易代表署 抨擊中國貿易障礙

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美國貿易代表署（USTR）3月31日發布年度貿易障礙報告，抨擊中國多項貿易議題，包括長期的產業產能過剩、強制技術轉移，以及對美國牛肉進口及電子支付服務的長期禁令。這可能為美國總統川普與中國國家主席習近平下周在佛羅里達州首度面對面會談，埋下更多衝突的因子。

隸屬白宮的美國貿易代表署表示，中國政府對鋼鐵業、鋁業的產業政策和補貼，已導致產能過剩以及大量出口，扭曲了全球市場，且暗中損害競爭的公司。

這份報告指出：「雖然中國已開始採取措施，解決鋼鐵產能過剩的問題，但做得還不夠，在鋁和其他產業方面，採取的行動更少。」

美國高級貿易官員剛宣布，總統川普將簽署行政命令，調查美國出現龐大貿易逆差的原因，USTR就公布與63個國家的貿易摩擦清單。

這份報告還指出，中國企圖透過一系列網路安全限制，達到以本地生產的版本取代外國的資訊與通訊技術產品與服務的長期目標。

USTR指控中國利用各種手段把外國技術轉移給中國企業，包括使用外國智慧財產權或不在中國研發或製造的企業，在尋求融資或監管機關核准時碰壁。

USTR還指控中國長期存在電影、書籍、音樂、電玩和軟體的網路盜版侵權行為，以及自2003年以來一直禁止美國牛肉進口。

(中時)