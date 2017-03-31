印度超級羽賽 周天成直落二晉4強

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台灣羽球一哥周天成今天在印度公開賽男單賽事，只花31分鐘就以直落二擊敗對手，成功晉級4強。

世羽聯（BWF）超級系列賽（World Superseries）等級，總獎金32萬5000美元（約新台幣982萬元）的印度公開賽（YONEX SUNRISE India Open），當地時間28日起在印度進行6天賽事。

男單世界排名第9的周天成，今天只花31分鐘，就以21比10、21比14擊敗男單世界排名18名的丹麥選手維汀休斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），順利晉級4強。

男單世界排名20名的王子維以21比19、14比21、16比21，遭男單世界排名第4的丹麥選手亞塞爾森（Viktor Axelsen）逆轉，輸球後無緣晉級4強。

男雙世界排名第10，李哲輝和李洋的組合以20比22、23比25不敵男雙世界排名第8，印尼選手蘇華迪（Ricky Karanda Suwardi）和帕拉塔瑪（Angga Pratama）的組合無法闖進4強。1060331

(中央社)