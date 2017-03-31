馬景濤離婚嫩妻 舊愛田麗冷回9個字

一家四口幸福照已成追憶。（取自微博）

昔日和吳佳尼恩愛畫面。（取自微博）

馬景濤和田麗曾交往四年。（資料畫面）

馬景濤和于莉過去那段情談得轟轟烈烈。（資料畫面）

55歲「咆哮帝」馬景濤3月31日凌晨在微博宣布與小他21歲的第2任妻子吳佳尼離婚，終結兩人10年婚姻。由於夫妻倆過去常在微博曬與兩個兒子的幸福家庭照，突然投下這顆震撼彈，令許多粉絲錯愕，文章中他未透露離婚原因，今聯絡馬景濤及經紀人皆未回應，離婚原因眾說紛紜；前不久二度離婚的田麗，今被問及舊愛馬景濤2婚仍以離婚收場，她一貫率直個性，冷回說：「那是他的事，跟我無關。」

馬景濤2006年與吳佳尼合作電視劇《封神榜》相戀，隔年西洋情人節、馬景濤生日領證結婚，婚後育有兩子，夫妻倆不時在微博曬甜蜜照，一家四口今年初也一起過農曆年，而吳佳尼4天前在微博PO出健身辣照，當時被粉絲提問「濤哥在陪妳嗎」？她回「健身還要陪啊」，看不出任何跡象，但有人在她微博留言「離婚了」、「怎麼會變化這麼快」，一直被唱衰。

馬景濤是昔日瓊瑤劇小生，近年來都在大陸發展，2009年更以兩個兒子的名字成立「北京天心兄弟影視公司」，他今凌晨在微博PO一篇名為「十年一覺愚公夢」親筆信，透露受刑人弟弟馬景珊重獲自由，愛弟心切的他誇馬景珊「在鐵窗苦行19載，用生命去燃燒遙遠諾貝爾之夢的鬥士」，表示要傾力和弟一起東山再起，他接著感謝老婆吳佳尼及女兒馬世嬡，感謝她們用10年青春和他一起創業，但為了自己獨力完成助弟再起的未圓之夢，「我的愛、我的幸福、我的婚姻，都將在今天畫上最美好的句號」。

他與吳佳尼2年前曾傳婚變，當時大陸媒體報導，馬酒後曾家暴，酒醒跪著求饒，讓老婆心寒提出離婚。馬的經紀人當時否認，吳佳尼為駁斥婚變也曬出全家出遊照，馬後來在大陸《我不是明星》節目上為她補辦婚禮並高調示愛，沒想到仍離婚收場。馬景濤情史豐富，與唐韻的第一次婚姻維持3年，育有女兒馬世嬡，也曾與田麗、于莉、李婷宜妹妹李婷芷交往，而53歲的于莉至今未婚。

(中時)