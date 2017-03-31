美亞特蘭大高架公路大火 路面崩塌
美國亞特蘭大市一條州際高架公路昨晚發生大火，導致一大段路面崩塌。喬治亞州官員今天在現場視察時說，修復時間難估，不過恐怕會耗費相當時間。
英國廣播公司（BBC）報導，在當地時間晚上7時30分路崩之前，這條85號州際公路上，烈焰騰空到數層樓高。
當地居民說，濃煙讓他們以為太陽提早下山，或是暴風雨來臨。
目前為止還沒有傷亡報告。
不過火災造成四處塞車和道路封閉，許多車輛受困數小時之久。
喬治亞州州長狄爾（Nathan Deal）宣布，涵蓋亞特蘭大多數地區的富爾頓郡（Fulton County）進入緊急狀態。
他說，道路下方一大堆聚氯乙烯（PVC）管助長了火勢，不知這些塑膠管為何會存放在這個位置。
機場消防隊也趕往這個地點噴灑消防泡沬，這通常是用在墜機滅火時。
亞特蘭大警方告訴居民，為了使救災人員交通順暢，不要開車出門。
喬治亞州交通局長麥克莫瑞（Russell McMurry）說，這條高架公路的南向路段遭到嚴重燒毀、北向路橋則出現崩塌，都必須進行更換工程。施工時間難以估計，總會耗費相當時間。（譯者：中央社周慧盈）1060331
(中央社)
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