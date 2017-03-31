麵包還是荷爾蒙 越南30萬跨性別者兩難

生為男兒身的胡雅安一直想改變自己的性別，不惜從黑市購買來自泰國的荷爾蒙藥品，但該拿微薄的薪資買食物果腹，還是購買價格高昂的荷爾蒙，也成了她每週必須面對的難題。

法新社報導，這位越南的21歲小販兼兼職歌手解釋：「如果我不定期施打荷爾蒙，我就會變回男生，無法再像女生一樣皮膚光滑。」

在越南，還有許多人面臨跟胡雅安一樣的問題，因為跨性別者在當地無法合法進行荷爾蒙治療與變性手術，這也迫使許多人冒著嚴重健康風險，自行使用藥劑。

所幸越南政府正在1項罕見的社會進步法案中，擬定將變性合法化的草案，這將使越南多達30萬的跨性別族群得以享有較好的醫療服務，但最快也要到2019年才會成為正式法規。（譯者：中央社廖禹揚）1060331

(中央社)