誤用宋美齡照片 越南電影烏龍引爭議

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越南一部新上映的電影由於使用蔣介石夫人宋美齡照片當作片中角色的生前照片，引起爭議。電影製作公司今天表示歉意，承諾將盡快處理這個疏失，以其他照片取代。

越南導演阮光勇（Nguyen Quang Dung）拍攝的「夜鼓懷郎」電影（Da co hoai lang）改編自一齣知名戲劇，描述部分越南人在他鄉的思鄉心情。這部電影24日上映，吸引影迷的關注。

不過，電影上映後沒多久，影迷很快就發現片中角色的生前黑白照片長得很像蔣介石夫人宋美齡，引起網友爭議與熱烈討論。

電影製作公司今天發表聲明，表示製片時設計組從網路上下載這張照片，經由影像處理後當作片中角色的生前照片，坦誠是疏忽並非刻意，因為使用前沒有深入了解照片的來源和相關資訊。

製片公司向影迷表達歉意，承諾將盡快處理疏失，以其他照片取代，希望以製片人員在2年拍攝期間所付出的努力，爭取影迷的原諒。1060331

(中央社)