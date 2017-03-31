天堂週單車環台 71位各國好手大鵬灣出發

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天堂週開始，71位各國好從大鵬出發。（鵬管處提供）

天堂週開始，71位各國好從大鵬出發。（鵬管處提供）

台灣超級鐵人三項協會為推廣正當休閒運動，特地舉行「2017年天堂週長途騎乘」，讓參賽者在6天內花110小時從屏東騎單車逆時針環台1圈，活動在今晚於大鵬灣鳴槍開騎，共71人參加。

鵬管處表示，參加人數中，有4位香港人、1位英國人、7位日本人、2位澳洲人，其餘都是台灣人；另5位則是報名參加300公里的體驗組。

(中時)