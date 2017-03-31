94狂！范冰冰又敷面膜出門
大陸女星范冰冰一向都被讚是高顏值美女，儘管素顏仍有白皙皮膚、秀麗五官，女神魅力絲毫不減，她曾透露自己一年要用掉七百張面膜，就連男友李晨也爆料「她在家裡就是一直敷面膜」，而她近日又被網友巧遇敷著面膜就出門，再次認證是「面膜俠」無誤。
范冰冰是出了名的愛敷面膜，甚至因此得到「面膜俠」封號，近日有網友在天津某飯店巧遇范爺，只見她戴著墨鏡、手插口袋，看來十分霸氣，尤其她臉上還敷著面膜，就在助理的陪同下，上了保母車離開。
影片一曝光，引來大家笑稱可能是范爺行程太趕了，而事實上，范冰冰當街敷面膜已不是頭一遭，之前不只在電梯和街上被拍到，還曾在紐約第五大道上被粉絲目擊，她更答應簽名合照的要求，大方態度被讚超狂！
(中時電子報)
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