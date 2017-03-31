川崎宗則確定重返日職 軟銀為他保留52號球衣
29日遭到小熊隊釋出的川崎宗則，稍早軟銀球團宣布，川崎確定回歸日職，將在明日在福岡當地舉行入團記者會，相隔6年重返日職。
川崎宗則近幾年以球隊開心果的身分，在大聯盟許多球迷心中留下深刻印象，今年以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約續留小熊，不過卻在日前遭到釋出，他也在受訪時表示，考慮為適合自己的球隊打球，甚至韓職、中職都有可能，不過今確定將回到老東家軟銀鷹隊。
川崎宗則在2000年正式加盟軟銀鷹前身大榮鷹隊，2001年開始在一軍出賽，2004年與2006年都拿下游擊手金手套獎，2004年更拿下安打王與盜壘王，2012年離開軟銀赴美後，軟銀一直保留他效力時期穿著的52號，期待他回來之後能夠再穿上，如今將成真。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。