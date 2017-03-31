川崎宗則確定重返日職 軟銀為他保留52號球衣

川崎宗則確定結束赴美生涯，將返回日職效力老東家軟銀鷹。(美聯社資料照)

29日遭到小熊隊釋出的川崎宗則，稍早軟銀球團宣布，川崎確定回歸日職，將在明日在福岡當地舉行入團記者會，相隔6年重返日職。

川崎宗則近幾年以球隊開心果的身分，在大聯盟許多球迷心中留下深刻印象，今年以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約續留小熊，不過卻在日前遭到釋出，他也在受訪時表示，考慮為適合自己的球隊打球，甚至韓職、中職都有可能，不過今確定將回到老東家軟銀鷹隊。

川崎宗則在2000年正式加盟軟銀鷹前身大榮鷹隊，2001年開始在一軍出賽，2004年與2006年都拿下游擊手金手套獎，2004年更拿下安打王與盜壘王，2012年離開軟銀赴美後，軟銀一直保留他效力時期穿著的52號，期待他回來之後能夠再穿上，如今將成真。

(中時電子報)