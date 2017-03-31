蘇煥智：獨派2020年可能成立新政黨並推人選 挑戰小英

蘇煥智指出，台獨力量很可能組新政黨，推出自己的人選挑戰蔡英文(圖) ！(本報系資料照片)

民視董事長郭倍宏日前提到2019年他要推動獨立公投，也希望下屆總統是支持獨立公投的候選人。前台南縣長蘇煥智直言，台獨力量在2018年或2020年可能組成新政黨，並推出自己的人選來挑戰蔡英文！

據知目前蔡英文修公投法的意願不高。蘇煥智指出，郭倍宏的路線對蔡英文當然是震撼，很可能會影響蔡英文的連任。2020年可能會有獨派打著這個旗幟出來參選，這不只是對蔡，對台灣和兩岸關係的影響都很大。

蘇煥智說，目前蔡英文應不會為了獨派修改兩岸論述，最多會凸顯強調「台灣」。但如果獨派要出來挑戰蔡英文，她可能會針對兩岸論述討好獨派，或許會多闡述台灣是主權獨立國家，但維持現狀的大戰略還是不會變。

但蘇煥智也說，蔡英文在2020年大選前，即使無法提出獨派能接受的兩岸論述，但假使她的經濟、民生做得還不錯，統獨議題不會是完全影響蔡英文連任的原因。

(中時電子報)