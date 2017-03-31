春吶前 桃檢警破市價逾5.5億元純K他命

春吶前一天，桃檢警破市價逾5.5億純K他命。(蔡依珍翻攝)

桃檢警破市價逾5.5億純K他命，總重超過500公斤。(蔡依珍翻攝)

桃檢警破市價逾5.5億純K他命，純度高達97％。(蔡依珍翻攝)

春吶前一天，桃檢警破市價逾5.5億純K他命。(蔡依珍翻攝)

春吶前一天，桃檢警破市價逾5.5億純K他命。(蔡依珍翻攝)

桃檢警破市價逾5.5億純K他命。(蔡依珍翻攝)

「4月墾丁瘋春吶」將於清明連假登場，桃園檢警搶在連假前一天，破獲今年以來最大宗的K他命運輸案，總重超過500公斤，純度高達97％，初估市值逾5.5億元，成功阻止音樂趴變毒趴，5名運毒犯嫌正由警方訊問中。

桃園地檢署透過高檢署和刑事局建置的大數據資料庫，加強監控轄區特定毒品人口，近期發現北台灣大盤毒梟蠢蠢欲動，疑似想趁一年一度的「春天吶喊」活動南下大撈一筆。

經過連日跟監、蒐證，掌握販毒集團行蹤，在春吶開始前一天，由桃園地檢署檢察官林育駿指揮刑事局、中壢和楊梅警分局、海巡署、桃園憲兵隊等單位行動，下午在桃園新屋一舉破獲3車5人，正在載運毒品，循線又查獲製毒工廠3人，清查發現車內和工廠共有545包、總重551公斤（純質淨重約534公斤）的三級毒品K他命，純度高達97％，連辦案人員也咋舌，估計市值超過5.5億元。

檢警指出，今年以來最大宗的K他命，若流入市面，恐造成數十萬人身心健康，後果不堪設想。運毒5人最年輕才20歲，年紀最大也才33歲，多有毒品、詐欺等前科，全案將以運輸第三級毒品罪嫌偵辦。

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(中時)