桃檢破大宗毒品案 市價5.5億元

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桃園地檢署指揮刑事局與多個市政府警察局，破獲551公斤愷他命毒品案，市值達新台幣5.5億元，同時逮捕詹姓等多名製毒男子，並依法偵辦。

桃園地檢署今天深夜表示，地檢署檢察官林育駿指揮警政署刑事警察局偵查第一大隊、桃園市政府警察局、基隆市警察局刑事警察大隊等，透過台灣高等法院檢察署建置的毒品資料庫，及內政部警政署刑事警察局建置的大數據資料庫，針對轄區特定毒品人口加強監控。

檢方表示，經檢警縝密鎖定桃園地區大盤毒梟行蹤，掌控販毒集團販賣、運輸毒品模式，下午見時機成熟，在桃園市新屋區石牌嶺，逮捕毒品集團的詹姓等5名製毒男子，並從車內查獲545包、總重551公斤的毒品愷他命。

檢方表示，這是今年以來最大宗的運輸愷他命案件，毒品估計市值約5.5億元，涉案男子並被依違反毒品危害防制條例偵辦。1060331

(中央社)