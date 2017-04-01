郭富城愛到方媛大轉性！這些藝人也都變了
51歲的郭富城終於決定娶回小23歲嫩模方媛，讓外界相當意外，不過其實這段戀情自從曝光以來，過去低調的郭富城彷彿開關打開，屢屢放閃，跟過去的風格差很大。不過其實不僅城城，還有不少藝人都在愛對人後，一改過去遮遮掩掩的低調作風，放膽去愛。
郭富城是四大天王中最晚成家的男星，他與前女友熊黛林愛情長跑7年，但在這段感情中兩人鮮少公開放閃，最後他更是用一句「不合腳的鞋」形容舊愛，兩人最終分手收場。
不過就在郭富城傳戀上方媛之後，不僅先是貼出一張在車上牽手的放閃照，還有兩人私下相約吃飯的恩愛照，就連之前方媛被媒體在機場堵到，郭富城都第一時間跳出來替女友解圍，不難看出他對女方的疼愛；過去郭富城曾允諾粉絲「30歲前不結婚」，沒想到這一拖就到了50歲才決定走入家庭。
除此之外，「小豬」羅志祥過去對緋聞的態度幾乎是一改不認或是打哈哈過去，但他與大陸網紅周揚青被拍到後，這回可是直接認了，隨後兩人更是越愛越高調，他更幫女友在網上大方宣傳服飾品牌，因此小豬也被看好有望是下一個踏入婚姻的小天王。
另一對則是楊丞琳與李榮浩，兩人因為一個手滑讓戀情不小心在網上公開，儘管比起上述幾位情侶，楊丞琳還是低調了些，但她比較願意公開談另一半，也算是認定李榮浩，而粉絲也相當看好兩人。
(專題報導)
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