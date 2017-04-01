楚香帥睽違38年合體蘇蓉蓉 這些「傳奇同框」讓人飆淚！

經典的戲劇組合造就傳奇同框，你知道他們演過哪齣經典劇嗎？(取材自微博)

無論在哪裡，「合作」這件事都是一期一會的特殊緣分，對於演藝圈更是如此，一起合唱一首歌、一同演出一部戲，都是錯過可能就不再的期間限定組合，對觀眾來說也是這樣，多少經典戲劇，讓合作的演員搭檔成為經典，很多時候數十寒暑過去，這組合都沒能再重聚，讓人分外想念，而拜各種活動之賜，讓我們有機會再看見故人合體，蔚為「傳奇同框」，以下這些拍檔，是不是讓你也懷念不已呢？

蔡少芬10年後再同框黎姿，不僅凍齡，雙姝連髮型也跟當年一模一樣。(取材自蔡少芬微博)

以港姐季軍出身的香港女星蔡少芬，接連演出戲劇紅透半邊天，2007年她與港星黎姿合拍港劇《珠光寶氣》，兩人在片中飾演姊妹花，至今仍是許多觀眾心中的經典，雙姝戲外也培養出好交情，近日更合體同框，讓粉絲直呼懷念。

蔡少芬25日在微博曬出兩人當年的合照，以及10年後的現在，兩人重逢所拍下的照片，同樣的親密貼臉，閨蜜情依舊，只見蔡少芬與黎姿凍齡美肌加上0細紋，美麗宛若少女，巧合的是，雙姝連髮型都和當年一模一樣，蔡少芬感性寫下：「我的愛人姊姊，10年前的我們，今天還是相愛！也有幸福的家庭！而且。。還是越來越美了(我的美全靠你了)！真的感謝主！」，黎姿也說：「十分珍惜我們的友誼，感恩有妹妹妳常在我身邊！」姊妹倆感情讓人動容。

趙雅芝在微博貼出「楚留香CP」經典同框照，跟鄭少秋世紀合體。(取材自中時資料照片、趙雅芝微博)

1979年香港無線電視12周年台慶劇《楚留香》，讓男主角鄭少秋與女主角趙雅芝大大爆紅，這對組合更是不少5、6年級生心目中的最強CP，而相隔38年，楚香帥與蘇蓉蓉回來了！趙雅芝日前在微博貼出一組照片，飾演蘇蓉蓉的她身穿紅色蕾絲禮服，身旁坐著的竟是依然風流倜儻的「楚香帥」鄭少秋，她感性寫道：「難得平常各忙各的，這晚可以坐下重聚聊天」，讓影迷直呼超經典。

不僅楚香帥形貌保養得宜，飾演蘇蓉蓉的趙雅芝，如今身材仍維持得相當苗條，皮膚也吹彈可破，跟當年蘇蓉蓉溫婉的模樣相差不多，顯然凍齡有術，完全看不出已年過60，而兩人的同台，堪稱正港的「世紀合體」，能促成這樣難得畫面的原因，乃是鄭少秋為了出道50周年紀念演唱會暖身，特地上TVB錄製「群星唱談鄭少秋」節目，邀請過去合作的「最佳女主角們」現身共演，趙雅芝當然也在其中，重現當年的「楚留香CP」。

林心如情義相挺蘇有朋，兩人還在對《還珠格格》粉絲相當有意義的大明湖畔合影。(取材自微博)

林心如、蘇有朋這對超級好友感情好到不行，但在戲劇作品上，卻已有13年未曾一同合作，如今《嫌疑人X的獻身》圓了兩人的期盼，也圓了廣大粉絲們的夢，蘇有朋對於好友林心如的加盟，表示：「心如剛結束婚禮就立即進組，而且全程素顏出鏡，讓我非常感動。她是我永遠的革命戰友」，一番話讓眾人回想起當年瓊瑤劇中的兩人。

十多年前「五阿哥X紫薇」、「杜飛X如萍」的浪漫回憶瞬間席捲粉絲的心，因此林心如宣布自己就是《嫌疑人X的獻身》女主角，讓網友大呼驚喜，留言區瞬間被回憶淹沒，不僅如此，林心如產後更義氣火速加入跑宣傳行列，其中一個宣傳地點，竟選在《還珠格格》粉絲心目中非常經典的大明湖畔，讓人覺得分外想念當年追劇的美好時刻。

(專題報導)