家家有本難念的經 這些藝人與父親宛如「最熟悉的陌生人」

豬哥亮罹患大腸癌再度住院，驚傳家屬已經收到病危通知，這讓與他幾近斷絕父女關係的謝金燕，聞訊後立即趕往醫院探視，更守在病床前3天3夜未離開，父女更發聯合聲明駁死訊，謝金燕也向爸爸連道三個「對不起」，18年不互相往來的父女瞬間破冰，不過除了他們演藝圈也有多對父女，關係都曾一度降至冰點，像是蕭亞軒、王宇婕都是實例之一。

陶妍霖近幾年鮮少有作品問世。(圖/本報系資料照)

昔日從《我愛黑澀會》出道的「陶子」陶妍霖，為了進演藝圈改名為陶嫚曼，希望能藉此星運大開，未料這讓原本就反對她進演藝圈的父親勃然大怒，認為成功不該靠改藝名而是要努力，更怒斥「我們陶家人不適合走這個，若妳不聽話，那就不用繼續住在同個屋簷下」，因此便把她趕出家門，也讓這段父女關係「相敬如冰」達2年多，直到在演藝圈闖出一番成績，才讓父親逐漸打開心房接受，甚至還傳簡訊寫道「看來，爸爸是攔不住妳了，希望妳要好好潔身自愛、如果成功了，要記得多做公益回饋社會」，讓陶妍霖是感動到難以言語。

蕭亞軒感情生活精彩，緋聞成為媒體追逐焦點。(圖/本報系資料照)

天后蕭亞軒對外從不避諱談及出生單親家庭，但卻很少提及對父親的印象和回憶，就算私下提到僅以「所謂的父親」形容，據悉5歲時父母離異，爸爸毅然拋棄妻小，讓她與母親和弟弟從小就相依為命，20多年來幾乎沒有聯絡，兩人可以說是「最熟悉的陌生人」，直到知道前妻罹患癌症，才在蕭亞軒臉書留言加油打氣，也讓她掙扎是否要答應父親臉書好友邀請，最後雖然互加臉書好友，不過私下幾乎沒有互動，但對父女倆而言，至少關係不再像以往般緊繃。

王宇婕轉戰本土劇依舊有亮眼表現。(圖/本報系資料照)

藝人王宇婕從偶像劇轉拍本土劇，雖然講台語讓她吃盡苦頭，但努力不懈下也擄獲眾多粉絲支持，不過談到童年就會讓不堪往事再度浮現，原來是父親曾對家人家暴，因此母親蕭瑤便帶著她與哥哥逃離印尼，甚至改名換姓不想再與父親有瓜葛，雙方因此長達17年未見面，直到得知父親罹患肺癌末期，腦部還長了9顆瘤，在時日不多的情況下，獲知父親生前心願是見她一面，才讓王宇婕撇開家暴陰影，鼓起勇氣返回印尼探望父親，事後在臉書PO文感謝父親生前給予的一切，也遺憾始終未陪伴在身邊，不過看到父親不用在與病魔對抗，也是她唯一感到欣慰的事。

沈欣宜與沈殿霞生前母女感情極佳。(圖/本報系資料照)

香港已故藝人「肥姐」沈殿霞當年冒著患糖尿病懷孕危險，產下愛女沈欣宜，不過懷孕期間前夫鄭少秋卻與官晶華譜出戀情，導致兩人短命三年婚姻破局，雖然事過境遷兩人也成為好友，不過傳出鄭欣宜仍對父親有芥蒂，據悉是母親生病時最想見到前夫鄭少秋探望，不過任憑怎麼求父親卻頻吃閉門羹，更傳出她曾對電話那頭的鄭少秋怒吼「我對你好失望」，父女因此種下心結，不過鄭少秋在沈殿霞葬禮前，曾強調自己對得起沈殿霞，也和女兒表明「爹地大門永遠為你開」，只不過沈欣宜始終未住過鄭家，不過一家三口曾一同現身螢光幕前，形成難得一見的「全家福」畫面，也讓外界猜測父女關係並未如想像中惡劣。

(專題報導)