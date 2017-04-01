自己舞台自己蓋！直播夯 唐綺陽吸2.6小巨蛋最狂

演藝圈不少女星在直播已做出成績，唐綺陽、于美人、小小瑜的直播成績吸當亮眼。（圖／本報系資料照片）

直播社交平台蓬勃發展，直播不僅潮、方便，所謂自己舞台自己蓋，一支手機、一盞燈人人都可以當網紅，不少藝人開始經營直播市場，直播和節目一樣重視臨場反應，收視人次等同於收視率，不僅影響力驚人，甚至影響演藝圈發展，已在社交平台已成為「自媒體」。演藝圈不少女星在直播已做出成績，星座專家唐綺陽更曾創下2萬6000多人同時收看，人數相當於2.6個小巨蛋。

唐綺陽去年邀田馥甄作客，吸引2萬6000多人同時收看，相當於攻下小巨蛋2次。（圖／本報系資料照片）

占星老師唐綺陽（原名：唐立淇）不僅占星神準，她每開直播都吸引大批觀眾收看，並還成為藝人宣傳新管道，日前許瑋甯、柯佳嬿登上唐綺陽鏡頭，三人從飯桌聊天瞬間變成KTV，許瑋甯還難得在鏡頭前開金嗓，飆高音唱《追追追》，創造不少話題，人稱「唐老師」的她還擁「第一網紅」稱號，足以見識到她的直播魅力。

尤其唐綺陽去年邀田馥甄作客，吸引2萬6000多人同時收看，唐綺陽直播相當於攻下小巨蛋2次，亮眼成績讓她當時開心直呼不可思議，隨後也吸引炎亞綸、魏德聖、柯震東、郎祖筠等人進唐綺陽客廳作客，唐綺陽話題辛辣，直播秀已做出口碑。

于美人每周固定直播做菜、介紹書籍，並不時分享生活大小事，直播風格多元。（圖／本報系資料照片）

名主持人于美人主持風格犀利，談話妙語如珠，從電視出身的她，近期于美人轉戰臉書直播節目、自組團隊，每周固定在臉書直播做菜、介紹書籍，並不時分享生活大小事，直播風格多元，吸引不少網友收看。

于美人積極接觸新媒體，有別於平時完美演出，有時她在鏡頭前把魚煎焦或是感性分享心情小語，不論是于美人凸槌的一面或是真性情，都成為粉絲愛看的原因。

小小瑜看準直播是趨勢，除了積極開直播與粉絲戶動，她也認真動腦筋想主題。（圖／本報系資料照片）

女星小小瑜（張芯瑜）以歌手身分出道後，跨足戲劇、綜藝和電影圈，並不時透過直播與粉絲互動，最早做直播秀的小小瑜，還因此擁「最強網紅」稱號，小小瑜看準直播是趨勢，除了積極開直播與粉絲戶動，她也認真動腦筋想主題，例如之前最夯的寶可夢攻略、分享旅行所見所聞。

不論是旅行、生活或是工作，小小瑜都大方分享，而直播最吸引人的就是，網友能和直播者互動，因此，小小瑜在直播時，親民與粉絲互動熱絡，也造就她在直播圈維持高人氣。

(專題報導)