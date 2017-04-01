台南東原班芝花木材場火警　消防員滅火一天一夜

台南東原班芝花一處木材場的木材堆30日晚間不慎起火，因木材屬易燃物，消防員疲於奔命，滅火滅了一天一夜仍在灌救。（萬于甄翻攝）

東原班芝花一處私人木材收集場恐因附近民眾施放高空煙火，餘燼不慎引燃木材堆，消防員獲報後前往灌救，火滅了一天一夜仍有零星殘火，讓消防員不敢大意。（萬于甄翻攝）

台南東山區班芝花一處私人木材收集場30日晚間傳出木材堆起火，消防局獲報後派員趕往滅火，但因燃燒的木材屬易燃物，雖一度熄滅，但31日晚間又再度複燃，讓消防局第一大隊救災人員疲於奔命，從30日晚間救災到31日，耗費超過24小時。

台南市環保局表示，該處起火點在私人的木材收集場內，場主回收許多木材、漂流木等，部分木材會出售，而部分則賣給甕仔雞店家燃燒使用。30日晚上因附近廟宇正在辦「熱鬧」，疑似有民眾點燃高空煙火，餘燼掉落木材堆內，導致木材起火燃燒。

消防局接獲報案後，派遣東原、東山、白河等分隊人車前往灌救，但木材屬於易燃物，這把火整整燒了一天一夜，消防局第一救災救護大隊已出動3梯次，10多輛消防車前往灌救，截至31日晚間10點仍持續灌救，讓消防員疲於奔命。

環保局當下已查出燃放高空煙火的當事人，當事人也坦承有在附近施放高空煙火，環保局後續依空汙法開單告發5000到3萬元不等的罰款。

(中時)