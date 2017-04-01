柯文哲甩開媒體 密會新德里副市長

台北市長柯文哲今天在結束產業布局論壇後甩開媒體消失了約3個小時，據悉前往新德里市政府，與新德里副市長見面，但柯文哲被問到這個問題時只說，「這個客隨主便」。

柯文哲下午在結束拜會印度理工學院（IIT）德里分校後接受媒體聯訪時，被問到下午抵達IIT分校前消失的幾個小時，是否刻意甩開媒體與印度政要祕密會面，但柯文哲先轉頭看幕僚然後說，「我回去再Check（查一下）」。

在不斷被追問下，柯文哲又再度轉頭向幕僚求救，接著又說：「這個客隨主便」。他又說，在這裡，到最後一秒，還要印度外交部的批准。

當媒體還想繼續追問時，就遭幕僚阻止，且柯文哲也不願再談。

事實上，柯文哲在訪問印度前，就透過駐印度代表處希望與新德里市長克里瓦爾會面，而克里瓦爾也很有意願，但由於印度的地方首長要與台灣政治人物會面，必須經過印度外交部同意，因而行程遲遲無法敲定。

經過數度努力，印度外交部仍遲遲未能批准。

最後在持續努力下，由新德里一名副市長代表克里瓦爾，於下午與柯文哲會面，但前提是必須保密。

為此，市府官員特別刻意安排媒體在同一時間有另外行程，且要求柯文哲比媒體集合時間提前一點出發，但結果柯文哲卻沒有提早出發，被部份媒體發現，他乘坐駐印度代表田中光的車出發，因而引起懷疑。

不過，由於雙方的默契，包括柯文哲及陪同的田中光等人，對於下午是否拜會新德里市副市長，都不願意多談，也不願意證實。

有熟悉印度政治的專家說，由於德里有3個市政機構即將在4月投票選出新的市政機構議員並組織內閣，而新德里市長克里瓦爾屬於小老百姓黨（AAP），與中央執政的印度人民黨（BJP）是競爭對手，中央執政者當然不願意有任何舞台給克里瓦爾。1060331

(中央社)