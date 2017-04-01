控北京不公平競爭 川普稱很期待川習會
美國總統川普今天說，不公平競爭讓美國就業機會流往中國，但又說非常期待下週與中國國家主席習近平的「大型」會面，這「很重要」、「很特別」，「讓我們看看有何進展」。
川普今天在白宮與美國全國製造業協會成員會面時、主動提到即將到來的「川習會」，他直接挑明了說，不公平的競爭環境，讓美國的就業機會流向中國、墨西哥及其他國家。
這是繼他昨晚推特發文，將美國的貿易逆差與就業流失的責任指向中國後、清楚闡述他的相關看法，在「川習會」前夕這樣的叫陣舉動，意圖在貿易上向北京展現強勢的用意明顯。
但川普在沒有提到習近平名字的情況下又說，中國的國家主席下週要造訪佛羅里達「南方白宮」，這是個很大型的會晤，也將會是很重要及很特別的，「我非常期待與他及代表團的會面，讓我們看看將有何進展。」
川普說，他的目標就是要找回就業、降低稅賦及為美國的勞工提供公平競爭的環境，他還讚賞今天參與會談、留在美國的製造業廠商，他要大家拭目以待，「你們會感興趣的，下週將有許多事情將發生」，隨即對「川習會」有了上述簡短闡述。1060331
(中央社)
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