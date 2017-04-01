美列舉貿易障礙 為川習會埋下爭執伏筆
美國川普政府今天在各項貿易問題上指責中國大陸，從長期工業產能過剩到強迫技術轉移，以及長期禁止美國牛肉和電子支付服務。
美國貿易代表署列出的這份年度貿易障礙清單，為川普總統和中國大陸國家主席習近平下週進行的首次會對面會談，提供了更多的潛在引爆問題。
白宮控制下的貿易代表署表示，中國大陸政府工業政策及其為鋼和鋁等產業提供的資金，造成了生產過剩，結果是大量出口，扭曲了全球市場，也損害了競爭對手。
貿易代表署針對63國提出這份貿易問題清單之前不久，川普手下高層貿易官員甫公布1項行政命令，要求研究美國貿易赤字的成因。
貿易代表署的報告中說，大陸還透過一連串網路安全限制措施，以期達成項明顯的長期目標，那就是以自製化來取代外國資訊和通訊科技產品與服務。
報告中指控，大陸方面同時採取一系列措施，設法使外國技術轉移給大陸公司，諸如對於使用外國智慧財產或不在大陸從事研究和產品生產的公司，拒絕在資金和法規方面予以批准。1060401
(中央社)
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