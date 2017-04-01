NBA》騎士季末疲軟 詹姆斯坦承情勢不利

騎士隊詹姆斯(左)在公牛隊巴特勒的防守下投籃。(美聯社)

騎士隊前役兵敗芝加哥，近7場吞了5敗，本季4戰遭公牛橫掃，主將詹姆斯不得不坦承情勢嚴峻。「我們只是暫時陷入了困境，」詹姆斯說，「我想我們努力過了，很不幸我們的戰力無法集中應付整場比賽。」

主控厄文比較樂觀地說：「現在不能慌亂，我們會熬過去的，只是目前的狀況極度糟糕。」詹姆斯已經連續6季殺進總冠軍賽，騎士隊季初在東區的統治地位無可撼動，但是他們季末疲態盡露，數度丟掉龍頭寶座。雖然詹姆斯生涯從未在季後賽首輪失手，但球迷可能會開始擔心騎士能否跨越重重關卡再闖總冠軍賽。

公牛擊退騎士之後，在TNT轉播的主場比賽裡寫下橫跨5季的例行賽20連勝。公牛每次在TNT轉播的主場比賽就特別神勇，除了這次的衛冕軍騎士隊，前一戰在TNT轉播遭到公牛擊敗的正是聯盟龍頭勇士隊。「別惹TNT轉播的公牛隊」也成為聯盟最新的鐵則而在網路流傳著。

(中時電子報)