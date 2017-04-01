歐股漲跌互見 週線收高

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儘管美國總統川普政府對貿易談話強硬，重啟外界對全球貿易戰的疑慮，華爾街股市走弱，但在投資人逢低買盤介入下，歐洲股市今天漲跌互見，週線收高。

倫敦FTSE 100指數下跌0.63%，收在7322.92。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.46%，收在12312.87。

巴黎CAC 40指數上漲0.65%，收在5122.51。（譯者：中央社徐睿承）1060401

(中央社)