陽明海運邀請民眾一同歡度「2017基隆童話藝術節」

陽明海運辦「2017基隆童話藝術節」。圖：陽明提供

陽明海運公司於4月1日至4日連假期間邀請基隆市政府與紙風車兒童劇團攜手合辦熱鬧非凡的「2017基隆童話藝術節」，特別引進高達15米以上的造型動物和童話玩偶，在基隆海洋廣場、陽明海洋文化藝術館、基隆港微笑港灣西岸，串連成大型互動樂園，顛覆民眾對海港城市印象，創造不同的視覺奇幻想像。

自4月1日起接連4天透過不間斷地在基隆海洋廣場舉辦藝文表演，以及設置在微笑港灣西岸的好Young文創市集，基隆市熱情張開雙臂，歡迎民眾前來享受各項免費活動，了解更多的海洋文化與基隆，一同歡度假期。

陽明董事長謝志堅表示，今年推出的「2017基隆童話藝術節」超越以往的活動內容，將在基隆市區打造充滿創意與顛覆印象的視覺演出，邀請紙風車兒童劇團在台灣頭的基隆港，透過巨大動物與故事人偶，激發民眾對海洋文化不一樣的想像，讓小朋友們度過一個特別且充滿歡樂的兒童節。

基隆海洋廣場及陽明海洋文化藝術館屆時將變身為「童話樂園」，利用互動的「遊戲關卡」、精彩的「海洋劇場」，啟發小朋友的創意、體力，開心享受從遊戲中學習，讓全家能盡情歡笑，感受基隆童話藝術節的魅力。

紙風車兒童劇團本次的裝置藝術品也是首次挑戰海港的特殊環境安裝，包含24米的鯨魚拱門、陽明海洋文化藝術館上12米的八爪章魚、坐在基隆火車站屋頂的小木偶，以及站在港務公司門口15米高的虎克船長，讓小朋友彷彿進入奇幻的童話世界，發揮想像力，而紙風車劇團也將在活動期間每天上午10點至下午5點，開放遊戲關卡與輪番上演「我是落湯雞」及「深海魚劇場」等精彩劇碼。

基隆港近期落成的微笑港灣步道，本次也加入童話藝術節提供精彩活動，期盼民眾親自走一趟可觀看遊輪與各式船舶的浪漫基隆港周邊步道，欣賞基隆不同的美麗景緻，同時也將於基隆童話藝術節活動期間在基隆港微笑港灣西側步道舉辦「微笑港灣—藝術西岸好YOUNG市集」，透過青年文創藝術者們的技術與創意，融合海港公共空間的共創活動以及產學合作，將其優秀創意發想、手作藝品及專業才藝一一呈現。

港務公司也期盼透過在地青年的活力與創意，點亮基隆港微笑港灣的知名度，讓更多人認識基隆港之美，並連結港埠觀光與城市休閒，打造專屬基隆特色的常態性藝文遊憩區。

「2017基隆童話藝術節」活動將於4月1日至4月4日假期登場，為維持活動進行圓滿順暢，呼籲民眾以公共運輸前往陽明海洋文化藝術館，建議搭乘火車到基隆火車站，從南站步行前往會場，欲自行開車前往的民眾，請將車輛停放東岸停車場，再步行前往。

(工商)