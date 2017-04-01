華信航空招募空服員 已開放網上報名
華信航空為因應國際航線、航班擴增，以及國內航線金門、馬公自4月起大幅增班，特地舉辦空服員招募，今(31)日起接受報名，一律採取網路報名方式，報名時間自3月31日起至2017年4月19日下午17:00止，有意報考者皆可透過華信航空網站www.mandarin-airlines.com上傳報名資料。
華信歡迎中華民國大專以上畢業、TOEIC 550以上或同等英語能力者報考空服員，具有日、韓文語言及護理能力尤佳，並且特別歡迎具原住民身份者報考。空服員需具有親切的態度加上良好的表達能力，有助於溝通及服務旅客，只要個性積極具親和力、對航空業有熱情者，都歡迎報考空服員加入華信的大家庭。
華信本次招募的空服人員，工作地點以台中為主，派飛國內、國外各航點。華信航空提供員工良好的專業訓練、薪資福利及工作條件，尤其每年提供免費機票供員工本人、父母、配偶及子女出國旅遊，是其他行業所沒有的福利，是年輕人最嚮往的職業之一。
成立於 1991年6月的華信航空，機隊包括：E190 共6架、B738 2架及其他向華航租用之飛機。華信航空為中華航空所投資創立的子公司，飛航國內台北、台中、金門、馬公、台東、高雄、花蓮7個航點、8條航線，每周約320班。華信航空兩岸及國際航線，總共飛航22個航點、26條航線，每周達120個航班。
(工商)
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