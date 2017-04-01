等不到歐尼爾 大秀哥可能黯然退休
文章來源：@WWETheBigShow
第33屆「摔角狂熱」大賽即將在美國時間周日登場，由於「俠客」歐尼爾決定抽腿，「世界最大隻的運動員」大秀哥(Big Show)可能在生涯最後一屆大賽黯淡無光。大秀哥與歐尼爾去年在第32屆大賽對壘，吸引許多目光，兩人之後不斷喊話要再交手，然而根據WWE後台傳言，歐尼爾因價錢談不攏而拒絕出賽。
身高213公分的大秀哥，年輕時體重超過200公斤。早年摔角界的巨人多半被塑造成動作緩慢的怪獸，大秀哥因身手矯健而獨具一格。他在擂台上善用自己的力量來保護對手，因此經常被指派與名人對壘，包括曙太郎、梅威瑟、歐尼爾都曾與他在大賽上交手。大秀哥對戰名人往往都以敗戰收場，因為他很清楚表演賽就是要讓觀眾開心，甚至梅威瑟自願輸掉比賽也被他婉拒。
大秀哥年輕時是實力平平的籃球員，受父親影響改打摔角，「我那時知道摔角不是真打，我只是想且戰且走，看看有沒有機會轉行。」沒想到他一入行就是20多年，累積收入上千萬美金。45歲的大秀哥打算明年初退休，這是他最後一屆年度大賽，由於歐尼爾沒來，他被安排改打暖場賽，可能無緣在電視觀眾前亮相。
(中時電子報)
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