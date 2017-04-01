超過6成美國人不滿川普執政

根據美聯社民調，58%受訪者不認同川普的執政表現。(圖片取自美聯社)

出普上任不到三個月，簽證行政命令的動作頻頻，但美國民眾對他的施政到底滿不滿意？美國媒體所做的民調顯示，大多數美國民眾不滿總統川普的整體表現，認為他把國家發展推向錯誤方向。根據美聯社民調，58%受訪者不認同川普的執政表現，不過倒對川普經濟處理保持樂觀。

據美聯社及NORC公共事務研究中心（AP-NORC Centerfor Public Affairs Research）的一份新民調顯示，只僅42%受訪美國民眾對川普的總統表現感到滿意，不滿者則有58%。10個民主黨人中有近9個不滿，而10個共和黨人中有8個贊成他正在做的工作，10個無黨派人士中有6個不贊成川普。也有約6成的人認為美國走往錯誤方向。

經濟議題來看，50%受訪者滿意川普的努力，48%的人不滿意。不過反觀過去，對才上任兩個多月的新政府來說，如此低的支持率恐怕史無前例。前美國總統歐巴馬在執政同期的支持率高於6成，而前總統布希的支持率則逾半。稍早另一民調機構、蓋洛普所公布的川普支持率則不到4成。

(中時電子報)