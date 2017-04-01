美施制裁手段 阻斷北韓武器和金融管道

我要評比

美國財政部指出，美國今天針對11名北韓人和1家北韓企業進行制裁，這些個人與企業與該國武器計畫、銀行和商品貿易有連結。

美國財政部表示，這些遭制裁的北韓人是北韓在俄羅斯、中國大陸、越南和古巴的政府代理人，為先前遭制裁企業提供金援或幫助採買武器。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）聲明指出，「今天制裁行動的目的，在阻斷北韓政府為其非法核子、彈道飛彈和擴散計畫籌資的管道和方式。」

他說，「我極力主張我們的夥伴和盟友採取類似措施，以切斷北韓籌資管道。」（譯者：中央社徐睿承）1060401

(中央社)