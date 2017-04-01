NBA》得分遭詹姆斯超越 歐尼爾怒砸後台
文章來源：@NBAonTNT
詹姆斯對公牛之役攻下26分，個人生涯得分達到28599分，超越歐尼爾成為歷史得分榜第7。但是騎士接連吞下敗仗讓詹姆斯憂心忡忡，對於生涯里程碑也沒那麼在意了。有趣的是歐尼爾的反應，他不介意當場發洩他的情緒。
歐尼爾在TNT後台聽到有人提起詹姆斯得分超越他的消息，當場發飆亂砸東西，讓人哭笑不得。比起一般人在這種情況下必定會說的場面話，歐尼爾選擇以幽默的方式回應。他生涯總得分28596，因為投籃命中率較高，總出手次數比詹姆斯少了1000次以上。
詹姆斯沒有心情慶祝，不過他沒忘記稱讚老隊友歐尼爾，說他是「場上最具統治力的球員。」有人打趣說若非歐尼爾罰球這麼差，詹姆斯也不能這麼快超越他。歐尼爾生涯罰球命中率僅52.7%，如果他有正常人的命中率，總得分大約可以增加2500分。
(中時電子報)
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