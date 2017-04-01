時間不斷倒退...跨越西伯利亞鐵路傳奇

被譽為世界十二大奇蹟的「西伯利亞鐵路」全長共9288公里。（達志影像/Shutterstock）

環遊世界、探索世界各地的秘境夢幻美景是每個旅人的夢想，而至今人被世界各地旅人視為「前10大夢想旅程」之一的世界鐵路傳奇「西伯利亞鐵路」，只要搭乘列車就能橫跨歐亞大陸兩洲、穿越8個時區，飽覽各地風情、美景，探索俊美的烏拉爾山、窺探神秘的貝加爾湖、陶醉於婀娜的西伯利亞樺林、美麗童話「東方舊金山」海參崴美麗童話。

被譽為世界十二大奇蹟的「西伯利亞鐵路」全長共9288公里，從莫斯科到海參崴，穿越8個時區，首尾共 9 個驛站，途經 87 個 城市，需搭乘7天7夜才能搭完全程，其背後有著引人入勝的歷史背景，自1891年開始興建，於1916年全線完成，期間跟著中俄兩國走過了兩次世界大戰、中國內戰、飢荒、蘇聯解體等，是稱霸世界史無前例的鐵路傳奇。

而在這7天7夜的鐵路旅程中，可以看到多種風格迥異的風景及文化特色，俄羅斯大城小鎮的風情，其中你絕不可錯過「聖彼得堡歷史中心」、「克里姆林宮及紅場」、以及被美國地理雜誌評選為人生必去50個景點之一的「貝加爾湖」三個世界文化遺產，其中距今 2100 多年前漢朝蘇武出使匈奴被扣牧羊所在地的北海「貝加爾湖」，是世界上容量最大、最深、最潔淨的淡水湖泊，堪稱是西伯利亞的藍眼睛。

「貝加爾湖」被譽為西伯利亞的藍眼睛。（達志影像/Shutterstock）

集結歷史和現實、意志和力量、哲思和文學、改革和革命家的交集，全化為濱海城市的風情萬種，擁有浪漫水都俄羅斯威尼斯之稱的水上城市聖彼得堡，涅瓦河及其大大小小的支流，貫穿聖彼得堡，形成了所謂的大街和小巷，使得這座城市更具神韻，而涅瓦河沿岸的宫殿、教堂、學院、博物館、古建筑等，一切看起來令人沉醉。

富麗堂皇的「莫斯科地下鐵」媲美地下宮殿。（達志影像/Shutterstock）

富麗堂皇的「莫斯科地下鐵」媲美地下宮殿，被稱為全歐洲最美的地鐵，每個站都有獨特的設計風格，搭配藝術感的壁畫、大理石浮雕、典雅的吊燈、玻璃拼花等等裝飾使車站彷彿成了地底下的一座藝術博物館，車站因用了很多種類的大理石作建設，所以也被稱為「大理石博物館」。另外，到了俄羅斯可別忘了欣賞他們的驕傲，老少咸宜的童年回憶「馬戲團表演」。

擁有浪漫水都俄羅斯威尼斯之稱的水上城市聖彼得堡，涅瓦河遊船飽覽美景。（達志影像/Shutterstock）

最終站，人稱「東方的舊金山」海參崴，是俄羅斯遠東的不凍港、軍港和漁港，如今站上賭城名號。其中一座月台上展示著一台歷史悠久的古老蒸汽火車頭，這台火車是為了紀念二次世界大戰時期的英勇工人，可說是最能代表海參崴的景點之一。

紀念碑上的「9288」這串簡單的數字，正是西伯利亞鐵路從莫斯科至海參崴的距離。（達志影像/Shutterstock）

而在火車頭前方，則是有一座上面飾有俄羅斯國徽的紀念碑，碑上簡單地標示著「9288」，這串簡單的數字，正是西伯利亞鐵路從莫斯科至海參崴的距離，將近一萬公里的鐵軌，跨越了寒冷的凍土、密布的山脈、湖泊，在十多年的工程當中，無數的工人因為勞累以及惡劣的氣候而喪命，但藉由這些無名英雄的付出，讓西伯利亞鐵路成為俄羅斯大地上最重要的經脈，橫跨歐亞的鐵軌，更是為眾多城市帶來了經濟與文化的復甦，促進了歐洲與亞洲的交流。

(中時電子報)