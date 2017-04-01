納達爾拍落佛吉尼尼 邁阿密名人賽爭冠

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西班牙男子網球名將納達爾（Rafael Nadal）今天在邁阿密名人賽（Miami Masters）以直落二擊敗非種子球員的義大利選手佛吉尼尼（Fabio Fognini），取得決賽門票。

大會第5種子納達爾這次是第5次在邁阿密名人賽中晉級決賽，前4次都與冠軍頭銜失之交臂。

納達爾將與18次大滿貫（Grand Slam）冠軍費德瑞（Roger Federer）和新竄起的澳洲好手基爾喬斯（Nick Kyrgios）的勝方爭奪冠軍。（譯者：中央社徐睿承）1060401

(中央社)