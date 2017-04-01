NBA》奈許挺輪休：我以前總是打得很累
輪休制度的爭議不斷，老派球員對此頗不以為然，這也成為他們吹噓當年勇、嘲笑年輕後輩的話題。特別是80、90年代的球星，他們正處於高強度比賽與NBA迅速壯大的階段，普遍都看不慣現今一代的輪休文化。
名人堂球星郵差馬龍(Karl Malone)曾開砲抨擊輪休，他自己生涯19季除了犯規禁賽之外，幾乎沒有因疲勞或傷勢缺席比賽，他的老搭檔史塔克頓(John Stockton)生涯也近乎全勤，他們都是當年著名的鐵人球員。
兩度奪下MVP的控衛奈許(Steve Nash)與布萊恩、艾佛森等人同期出道(1996-97)，他卻有著不同的看法。奈許不僅肯定輪休，他還希望當年如果也有輪休就好了。「我在季後賽總是非常疲勞，當時真的很需要輪休。現在的聯盟反而就是朝向這方面發展，這是一種進化。但我知道這會傷害球迷，因此不能簡單斷言輪休的對錯。」
奈許當年以跑轟戰術聞名，這種全場進攻的打法相當消耗體力，他也沒有如哈登、韋斯布魯克等人的強悍體能。事實上，如果球星能藉由輪休而延長職業生涯，對於聯盟和球迷來說應該也不是壞事。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。