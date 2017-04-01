NBA》奈許挺輪休：我以前總是打得很累

退役球星奈許認為輪休有其道理。(美聯社資料照)

輪休制度的爭議不斷，老派球員對此頗不以為然，這也成為他們吹噓當年勇、嘲笑年輕後輩的話題。特別是80、90年代的球星，他們正處於高強度比賽與NBA迅速壯大的階段，普遍都看不慣現今一代的輪休文化。

名人堂球星郵差馬龍(Karl Malone)曾開砲抨擊輪休，他自己生涯19季除了犯規禁賽之外，幾乎沒有因疲勞或傷勢缺席比賽，他的老搭檔史塔克頓(John Stockton)生涯也近乎全勤，他們都是當年著名的鐵人球員。

兩度奪下MVP的控衛奈許(Steve Nash)與布萊恩、艾佛森等人同期出道(1996-97)，他卻有著不同的看法。奈許不僅肯定輪休，他還希望當年如果也有輪休就好了。「我在季後賽總是非常疲勞，當時真的很需要輪休。現在的聯盟反而就是朝向這方面發展，這是一種進化。但我知道這會傷害球迷，因此不能簡單斷言輪休的對錯。」

奈許當年以跑轟戰術聞名，這種全場進攻的打法相當消耗體力，他也沒有如哈登、韋斯布魯克等人的強悍體能。事實上，如果球星能藉由輪休而延長職業生涯，對於聯盟和球迷來說應該也不是壞事。

(中時電子報)