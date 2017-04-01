《兩岸星期人物》大唱重口味歌詞沒在怕 「流氓」歌手花粥

今年23歲的花粥重口味的流氓歌很受歡迎。（圖/微博＠花粥粥大爺）

花粥被稱為流氓歌手。（圖/微博＠花粥粥大爺）

一個中國年輕女孩抱著吉他，顛覆了眾人對民謠歌手的想像，她用清新甜美的聲音、四個和弦的吉他曲調，唱著字字句句又黃又低俗的歌詞，迅速在中國竄紅。清新女孩形象和重口味歌曲的碰撞，是「流氓民謠歌手」花粥的標誌，她的歌詞放蕩不羈、無所畏懼，內容毫不避諱性愛、不雅用詞，儘管伴隨著她朗朗上口音樂作品的是不絕於耳的爭議，但也因為這個不同於他人的特色，讓花粥成為民謠界裡異軍突起的閃亮新星。

許多人也許不認識花粥，但是卻都聽過她的歌，她的歌粗暴直白，而且朗朗上口，因此在社群平台上流傳甚廣，她用大家都明白的通俗用語，反覆出現於歌詞之中，讓人想忘記也很難。像是在她在2012年成名曲《老中醫》內容描述了，看不慣別人過度吹噓自己，而歌詞中出現「吹牛逼」、「打飛機」（指男性自慰的動作）和「玩3P」。另一首於2013年的《屌絲之歌》，當時「屌絲」一詞剛在網路上爆紅，該詞意指「人生輸家」，內容更是直白，歌詞中不斷出現「嚕呀、嚕呀、嚕呀」（指男性自慰的動作），被不少人認為這首歌準確描述了屌絲青年的生活。而她的《裝逼歌》中，更是有「打過炮」、「睡過雞」、「爆過菊」的通俗詞彙來描述性行為。

老中醫MV。（影片/YouTube）

當然花粥的音樂作品並非都是這個風格的，她早期的抒情歌曲《20歲的某一天》，描述了一個女生的20歲到30歲對愛情的心理變化，這首歌也讓她開始在網路上受到網友矚目。而花粥日前也透露了這首歌是自己在19歲時寫的，歌詞的情境完全是自己瞎掰的，也說自己作曲從來沒有什麼目的性，都是透過想像的場景而創作，率真個性可見一斑。

花粥的20歲的某一天。（影片/YouTube）

花粥帶著吉他到中國各城市進行巡演。（圖/微博＠花粥粥大爺）

花粥的歌曲基本上都用吉他的四個和弦來作曲。（圖/微博＠花粥粥大爺）

現年23歲的花粥，1993年出生於新疆烏魯木齊，而「花粥」這個名字是她社群帳號QQ的暱稱，之後自己在社群網站豆瓣開設個人音樂小站的時候，則沒多想就繼續沿用了這個暱稱，當初會用「花粥」一詞作為暱稱，是因為自己很愛吃而花粥看起來很好吃。而花粥在長沙唸大學時，剛開始是主修機件設計的，之後才轉修漢語專業，而期間她經營著自己的音樂小站，獨樹一幟的音樂風格吸引了網友的注意，之後更是登上了豆瓣音樂人排行榜。

而花粥之後受邀和其他民謠歌手進行巡演，也在民謠界打響了自己的名號，這讓她選擇退學，展開全新創作音樂人的生涯，她也表示當時很多家經紀公司搶著和自己簽約，但自己只想憑感覺來唱歌，而不想像一個真正的音樂人一樣，用盡技巧塑造歌曲，因此錯過了上節目成為可以「賺大錢」的歌手的機會。

花粥在大學退學後專注於創作音樂，更笑稱自己現在是無業遊民。（圖/微博＠花粥粥大爺）

當然這些歌詞聳動的黃色「流氓歌」，也讓有關花粥的爭議如影隨形，而她對各界的質疑表示，自己本身就是個語言輕挑，不務正業的流氓，聲音小清新卻口無遮攔，但其實過去她沒想過自己多流氓，她認為自己的歌詞中描述有關性的內容，就和以往的歌曲一樣，性愛也是一件值得歌頌的美好事情，自己的歌只是用很白話的方式呈現，沒想到卻因此變成一種禁忌，而她也藉此批評中國的性教育落後，才讓她的歌受到這樣的非議。

清新女孩和重口味歌曲的形象碰撞，是「流氓民謠歌手」花粥的標誌。（圖/微博@花粥粥大爺）

儘管受到各種質疑，但花粥仍特立獨行於她自己的音樂風格，她日前接受採訪時也表示對於自己目前的生活很滿意，以後寫歌還是會像以前一樣肆無忌憚，不會因為聽眾需要而改變，而自己也不會刻意轉型，因為從一開始也沒刻意為自己塑造特定的形象，更說：「大家覺得我是什麼樣子就是那樣吧」，從此不難看出這個別樹一幟的獨立音樂人，未來仍打算用真實、率性、不畏爭議的個性，繼續在民謠音樂界大放異彩。

(中時電子報)