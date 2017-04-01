NBA》單季最多三分球 火箭破勇士紀錄
火箭隊前役兵敗波特蘭，「大鬍子」哈登手感不佳，出手30次僅命中11球，三分球投13中2，他雖然攻下全隊最高的30分，但毫無節制的濫投拖累了球隊。不過火箭隊在這場比賽投進本季第1078顆三分球，刷新聯盟紀錄。
在跑轟戰術的浪潮下，球隊的三分球愈來愈多，去年73勝的勇士隊更寫下團隊最多三分球的聯盟紀錄。火箭本季三分球命中率位居聯盟第15名(36%)，不過他們勇於進攻，外線總出手超過3000次之譜。三分球命中第2多的是騎士隊(955顆)，他們的命中率與勇士隊相當(38.5%, 聯盟第2)。
勇士隊上季的1077顆三分球其實都集中在「浪花兄弟」身上，僅柯瑞1人就包辦402顆，克雷湯普生276顆。相較之下火箭隊較為平均，以哈登(238顆)、艾瑞克古登(231顆)、雷恩安德生(188顆)、阿里查(182顆)4人為主，目前全隊已累積1083顆。
(中時電子報)
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