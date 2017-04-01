啥！66％癌症是「運氣不好」造成

癌症每年在全球導致超過800萬人死亡，相當於一個紐約市的人口。（圖為化療患者，達志影像／shutterstock提供）

今天是4月1日「愚人節」，然近來有個醫學研究結果發表，可能會讓有些人感到困惑！過往研究得知，癌症原因不外乎抽煙、喝酒或家族遺傳等，然據最新研究發現，近三分之二的癌症導因於隨機誤差（random errors），也就是病患「運氣差」。

國際抗癌聯盟（UICC）指出，癌症每年在全球導致超過800萬人死亡！每年衛福部國民健康署都會公佈國人十大死因排行榜，癌症已連續34高居排行榜龍頭。雖說醫學科技進步，然面對至今無解的癌症，也是束手無策。對於癌症患者及其家人，這都是生命中之苦。

《CNN》報導，近來發表在《科學》（Science）期刊的研究顛覆過往人印象，66％罹患癌症只能怪自己運氣差。此研究主持人為約翰霍普金斯金梅爾癌症中心（Johns Hopkins Kimmel Cancer Center）的科學家伯特．沃格爾斯坦（Bert Vogelstein）和克里斯蒂安．托馬西蒂（Cristian Tomasetti）。

據最新研究，當細胞分裂時，同時也會複製DNA，使得每個新生細胞都具有原來的遺傳物質。然每次發生這種DNA複製時，勢必存在產生誤差的風險，造成所謂的「突變」，而在某些情況下，這些誤差就是導致癌症的重要因子。

研究指出，發現不同的癌症，這些因素的佔比也有所不同。66%癌症來自隨機誤差（運氣不好）造成的突變，另29%是由於外在環境因素造成的，其餘的5%則是遺傳。

此外，罹患肺癌大多環境因素的結果，也可能是患者抽煙所導致，然絕大多數兒童罹患癌症，則大多數比例是因為運氣不好的基因突變。研究人員指出，孩童罹患癌症，愛子心切的父母總會歸罪自己，然事實上，就醫學研究發現，「無論父母做了什麼，孩子罹患癌症都還是會發生」。

兩位研究主持人表示，「無論外在或內在因素有多麼地完美，存有風險的癌症還至今仍是是無法避免的。」然這份研究結果發表後，引發不少外界不少爭議討論，有醫學界質疑罹患癌症因素很多，包括個人生活習慣、環境，不能大多歸因於「運氣不好」。

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(中時電子報)