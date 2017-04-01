美議員稱金正恩「瘋狂胖小子」 北韓反應是...
隨著北韓不斷核試，不受控的舉止令美國官方十分不悅，最近美國共和黨籍參議員麥凱恩(John McCain )，接受美國媒體訪問時，竟然公然稱北韓領袖金正恩為「瘋狂胖小子」，而北韓政府知道後，大怒反嗆麥凱恩這番言論是種汙辱更揚言要報復將會導致「災難級的後果」。
上周五麥凱恩接受全國廣播公司（MSNBC）訪問時，談及近日的北韓危機，他說：「北韓目前由金正恩統治，只有中國才可能控制這個「瘋狂胖小子」，中國在一周內便可令北韓的經濟停擺。」他呼籲中國應該加強對北韓制裁。目前美國是最積極對北韓實施經濟制裁的國家，主要原因是北韓不肯放棄核武計畫與飛彈試射。
麥凱恩此言一出，許多民眾覺得有趣一笑置之，但北韓認為是種奇恥大辱。北韓外長發言人表示，麥凱恩的言論有損北韓的尊嚴，他說：「這番言論，無疑是挑釁北韓勞動黨，黨會採取行動...他們將要承受災難級的後果，現在後悔已太遲。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。