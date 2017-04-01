美議員稱金正恩「瘋狂胖小子」 北韓反應是...

美國共和黨籍參議員麥凱恩(John McCain )，接受美國媒體訪問時，竟然公然稱北韓領袖金正恩為「瘋狂胖小子」。(圖片取自townhall)

隨著北韓不斷核試，不受控的舉止令美國官方十分不悅，最近美國共和黨籍參議員麥凱恩(John McCain )，接受美國媒體訪問時，竟然公然稱北韓領袖金正恩為「瘋狂胖小子」，而北韓政府知道後，大怒反嗆麥凱恩這番言論是種汙辱更揚言要報復將會導致「災難級的後果」。

上周五麥凱恩接受全國廣播公司（MSNBC）訪問時，談及近日的北韓危機，他說：「北韓目前由金正恩統治，只有中國才可能控制這個「瘋狂胖小子」，中國在一周內便可令北韓的經濟停擺。」他呼籲中國應該加強對北韓制裁。目前美國是最積極對北韓實施經濟制裁的國家，主要原因是北韓不肯放棄核武計畫與飛彈試射。

麥凱恩此言一出，許多民眾覺得有趣一笑置之，但北韓認為是種奇恥大辱。北韓外長發言人表示，麥凱恩的言論有損北韓的尊嚴，他說：「這番言論，無疑是挑釁北韓勞動黨，黨會採取行動...他們將要承受災難級的後果，現在後悔已太遲。」

(中時電子報)