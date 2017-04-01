午後天氣回穩 濕冷轉乾冷

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清明連假首日，根據中央氣象局預報，今天早上雨勢就會趨緩，北部及中部地區天氣可望逐漸轉穩，南部及花東上午雖然還是有些短暫雨，但下午過後雨也會停。

氣象局指出，鋒面通過及大陸冷氣團影響，昨晚到今天清晨是這波雨勢最明顯的時候，全台各地都有雨，預計清晨中部以北、東北部的最低溫只有攝氏11到13度，南部及花東最低溫也只有15、16度左右。

中午前後在冷空氣的影響下，回溫幅度有限，高溫大多只有17到20度。

不過，天氣將由濕冷轉乾冷，感覺上會越來越舒適，連假後3天將以穩定的天氣為主，只是日夜溫差相當大，要適時調整衣著。

空氣品質預報資訊，雲嘉南及高屏地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區及外島為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站：http://goo.gl/hE5Oct。1060401

(中央社)