埔里美味之旅》主廚領軍逛菜市場、DIY國宴料理黃金米粉

埔里拚觀光，有餐廳業者推出DIY國宴料理黃金米粉教學，頗受好評。（林宜靜 攝）

快樂的旅遊除美景、好的導遊與遊玩心情外，對台灣人而言，品嚐美味料理、能大肆採購也能增進旅行趣味！春暖花開，來去南投走走，別以為這只有日月潭，位於南投的埔里可是名勝、美味一籮筐！因好水質造就了「埔里酒廠」，高山種了各式台灣新鮮山蔬。現在埔里也拚觀光，推出由國宴主廚領軍陪逛菜市場，還有DIY國宴料理黃金米粉教學，要你從採買、烹飪裡瞭解埔里文化之美。

泰國政府推動「世界廚房」的計畫，藉由飲食文化做為國家計劃性輸出的產業。（達志影像／shutterstock提供）

●緣起泰國 從飲食文化拓展觀光

許多人造訪泰國，除品嚐鮮辣開胃的泰式料理外，許多旅行社行程中也會安排料理教學。此概念源於泰國政府推動「世界廚房」的計畫，藉由飲食文化做為國家計劃性輸出的產業。這類逛菜市場旅遊行程風近來也吹近不只在台灣，還吸引港台、新加坡等華人旅客一遊，成為台灣旅行社業界主打的行程之一。

陸客銳減，全台觀光業愁雲慘霧，其中又以陸客必訪的南投日月潭首當其衝，然創意十足的台灣人沒被危機所擊倒，反而想出用「逛菜市場拚觀光」的奇招。

「金都餐廳」國宴主廚劉恆宏帶大家深入菜市場選菜。（林宜靜 攝）

●國宴主廚陪逛菜市場 感受埔里新鮮食材

來到南投除品嚐道地小吃外，許多人也會來位於埔里的「金都餐廳」享用美味。曾辦理國宴的「金都餐廳」以當季的特色食材，以極具巧思的創意融入台灣文化，呈現的不只是台灣在地特色，亦擁有國際級的色、香、味、形等美味料理。從1994年創立至今，「金都餐廳」已成為在地人宴客、觀光客訪埔里的必吃美味！

為想讓更多人瞭解埔里美味秘密，金都餐廳創辦人王文正與國宴主廚劉恆宏推出逛傳統菜市場行程。由擁有豐富料理經驗，熟悉在地食材美味的大廚們領軍，帶領遊客深度走訪「埔里北環路市場」。

「無毒有機玉米筍」吃到新鮮原味

「埔里北環路市場」可說是集結當地人的生活必需品的「好所在」，透早就開市的菜市場，往來人潮絡繹不絕！有每天從高山上運送下山的高麗菜、無農藥純有機的新鮮蔬果。「深秋到初春的白花芥蘭菜，最為得時可口」、「翠甜的娃娃菜不管醃漬、快炒都超下飯」，更遑論可生吃、做沙拉、炒菜、煮湯、燒烤的「有機玉米筍」，直接生吃也美味。

「金都餐廳」老闆王文正教導遊客如何選購美味的豬肉。（林宜靜 攝）

這些菜市場的商家多是金都餐廳大廚的好朋友兼生意伙伴，長久的合作經驗讓彼此有了好默契與交情。主廚帶領遊客一家家介紹美味蔬果、新鮮肉品、繽紛花卉等，讓遊客從採買過程間瞭解埔里在地文化、選購秘訣、也能用最優惠的價格入手在地食材。

「黃金埔里米粉」色香味俱全，讓人忍不住大快朵頤。（林宜靜 攝）

●DIY黃金埔里米粉 自己做得最美味

逛完傳統市場後，遊客們可跟著主廚回到「金都餐廳」學習DIY黃金埔里米粉。因為埔里的好山好水，在地製作的米粉中外知名。然有好的食材，也要懂得烹飪技巧，讓食材發揮原味、吃得到營養與健康！

料理教室會事先幫學員備好「炒米粉」材料。（林宜靜 攝）

為推廣「廚藝廚房」，金都餐廳砸百萬打造專業的料理教室，綠橘相間的廚房明亮簡潔，當大片陽光灑落時好不溫暖！各個料理台上會先有餐廳預先準備的食材，這時學員先洗手、穿上圍裙準備「炒米粉」了！

大廚會在料理教室的前方仔細解說「炒米粉」的技巧，看不清楚沒關係，上方還有大螢幕的立即投影，小細節也不放過。烹飪美味料理可說是集功夫大成，包括刀如何拿捏、胡蘿蔔、高麗菜絲如何切得力道又有味，而讓米粉添味及染上美麗金黃色的就是埔里出產的南瓜了！當食材切好、倒入高湯、米粉拌炒，一陣撲鼻味道讓人食指大動！

「金都餐廳」豐盛料理，讓旅人感受滿滿的台灣味。（林宜靜 攝）

●品嚐國宴料理 互道料理感想

不到幾分鐘後，美味的「黃金埔里米粉」即可上桌，雖說準備的食材是一樣的，然每個人的刀工、火候不同，料理出來的炒米粉也各有千秋！這時同桌的伙伴們能互相品嚐自己親手料理之作並互說感想。有位平常忙於公事較少在家烹飪的媽媽就就透露，「很難得有這次料理課，讓她重拾料裡的興趣，當她握上菜刀切菜時，她感動到快哭了！她還把她切菜的照片放到Line家族群組中要和親愛的家人分享。

當眾人閒話家常時，「金都餐廳」內也備好豐盛料理。如使用黑毛豬上等五花肉＋鮮嫩甘蔗心，搭配埔里生產紹興酒所製作的「宣紙蔗香扣肉」，香嫩可口超好下飯。此外，這道料理包裝也很精彩，有埔里老師王灝提字，可說是不折不扣的「文化大菜」連香港知名美食家蔡瀾也讚不絕口。

觀光也能不一樣！逛傳統菜市場和美麗老闆娘話家常，感受台灣濃濃的人情味。（照片人物為埔里菜市場花店老闆娘，林宜靜 攝）

●菜市場、料理拚觀光！用味蕾認識台灣

近來因兩岸因素，陸客銳減，南投觀光也受到不少衝擊！然觀光除有先天優勢，也要靠後人的維持、包裝與經營！南投的好山好水依舊，在日月潭上騎腳踏車觀湖、在清境農場和羊咩咩親密互動、五月時還能在「天空步道」中漫步等。

而傳統菜市場走訪、DIY料理等，這種多元體驗互動，也能讓遊客了解美味地方料理從產地到餐桌的過程，用味蕾認識台灣豐富多元的生活滋味。雄獅旅遊也與在地業者合作，推出觀光巴士路線，配合專業領隊講解，帶領遊客深度走訪南投之美！

南投日月潭美景。（林宜靜 攝）

從旅程中拓展我們的視野，認識全新的自己！台灣觀光需要眾人的努力！趁著春暖花開，緊接著是盛夏到來，不妨為自己和親朋好友安排個小旅遊！你會發現，寶島台灣美景那麼多、美食嘗不完、人情味多濃厚，從旅途中學習經驗、累積養分，為自己迎向更多美好的旅程。

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(中時電子報)