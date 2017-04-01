冷氣團發威！北部下探11度 午後各地雨勢趨緩轉乾冷
今日受到大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫偏低，其他地區亦轉冷，中部以北早晚低溫僅11度至13度，南部及花東地區低溫也只有15度至16度左右，今晨淡水僅有11.7度。
降雨方面，氣象局針對了南投、台中、苗栗、新竹、新北、台北、桃園、基隆等發布了大雨特報，不過預計早上雨勢會由北往南、由西往東趨緩，午後天氣就會逐漸轉穩。
不過冷的時間會比較久一點，最冷的時間是今、明兩天的清晨，雖然周日上午起冷空氣就會慢慢減弱，但是因為還有輻射冷卻的影響，因此周一清晨還是會覺得冷。
也提醒您如果連續假期有出遠門的計畫，衣著方面要多費點心思了，可能要準備冬天的衣服，也要準備點夏天的衣服，因為周日起至周二的日夜溫差也會比較大。
至於在今天空氣品質部分，4月1日雲嘉南及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區及外島為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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