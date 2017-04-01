NBA》騎士隊喊苦戰 柯瑞跑去按讚

騎士隊陷入困境，柯瑞也跑去按讚。(摘自Bleacher Report IG)

騎士隊3月陷入苦戰，本季遭公牛橫掃之後，主將詹姆斯憂心地說「情況不妙」。美媒Bleacher Report藉此製作一張圖片放上Instagram，按讚人數很快就突破10萬，勇士隊柯瑞的帳號stephencurry30也赫然在列。

這很可能是柯瑞看到騎士苦戰很開心，畢竟這是人之常情。也有可能柯瑞展現體育精神，想鼓勵詹姆斯撐過去。或者是柯瑞的寶貝女兒動了他的手機，總之那是柯瑞的帳號沒錯。

騎士球迷非常不以為然，譏諷Bleacher Report無事生非，如中學生一般幼稚，也有球迷趕緊貼出去年騎士奪冠照片來反擊。總之，不喜歡口水戰的柯瑞，一個小動作就輕易挑動對手情緒，可見他也是箇中好手。

(中時電子報)